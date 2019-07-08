Появилось первое изображение электрического седана Jaguar XJ

Компания Jaguar распространила первый тизер флагманской модели XJ следующего поколения, которая получит полностью электрическую силовую установку.

По словам главного дизайнера «Ягуара» Джулиана Томсона, новый XJ будет представлять собой «очень красивый роскошный автомобиль, который при этом не получится похожим на традиционный большой седан представительского класса».

Ранее сообщалось, что Jaguar XJ следующего поколения дебютирует в 2020 году. В основу автомобиля ляжет масштабируемая архитектура MLA, которая предусматривает использование как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и гибридных или полностью электрических схем, пишет портал Autonews.ru.

По неофициальным данным, новый Jaguar XJ укомплектуют четырьмя электромоторами мощностью по 200 л.с. каждый и комплектом аккумуляторов на 100 киловатт-часов. По своим динамическим характеристикам и запасу хода преемник XJ сможет составить конкуренцию, например, Tesla Model S, Porsche Taycan и Audi e-tron GT.

Выпуск нынешнего Jaguar XJ уже завершился – последний автомобиль сошел с конвейера в Солихалле в начале июня. За девять лет было реализовано более 120 тыс. машин Jaguar XJ.

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