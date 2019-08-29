РОАД предложила систему сертификатов для автосервиса

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их техоснащенности и квалификации персонала. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Ассоциации. В РОАД полагают, что примерно 80% рынка сервисного обслуживания находится в так называемой «серой зоне». Солидная доля автопарка России ремонтируется в гаражах, где не всегда работают квилифицированные сотрудники и не везде есть необходимое оборудование. Кроме всего прочего, из-за полулегального существования потребитель услуг таких «сервисов» слабо защищен законом, а плохо отремонтированный автомобиль создает угрозу безопасности на дороге.

Поэтому в стране предлагается ввести многоуровневую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание (при этом регулирующим органом в данной схеме может стать РОАД или Автомобильная сервисная ассоциация). В этом случае для проведения технически сложного ремонта сервсиным организациям необходимо будет получать допуск к работе в соответствии с требованиями производителей, российским законодательством и профстандартами.

В начале 2019 года года в Ассоциации также поднимали проблему обучения сотрудников СТО, обслуживания используемого оборудования, применения официальных регламентов и справочников по нормированию работ и т.д., и «АВТОСТАТ» об этом тогда писал.

Отметим, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2019 года обслуживанием автомобилей в нашей стране занималось около 76 тысяч точек.