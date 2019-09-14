В Самарской области стартовала первая инжиниринговая конференция

16 сентября в тольяттинском технопарке «Жигулёвская долина» началась конференция федерального масштаба «Инжиниринг. Новые инструменты экономического роста». Организаторами мероприятия выступают Правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, руководители которого уже открыли конференцию пленарным заседанием.

К участию приглашены представители федеральной власти, руководители государственных корпораций, предприятий Самарской области, ведущих вузов региона, а также авторы новейших разработок и молодые специалисты.

В двухдневной программе мероприятия запланирована серия круглых столов и мастер-классов по вопросам внедрения высоких технологий в нынешнее производство и определению технических потребностей области. Участникам предоставят возможность посетить Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий Тольяттинского государственного университета, а также студенческий проектный центр машиностроения, где реализуются международные проекты Smart Moto Challenge, Formula SAE и Solar Regatta. Основной целью конференции является обмен опытом в сфере инжиниринга, поиск потенциальных партнеров и демонстрация инжинирингового потенциала Самарско-Тольяттинской агломерации.

Автомобильная отрасль является важнейшим направлением развития Самарского региона, поэтому здесь особенно важным является внедрение инжиниринговых разработок. Об этом отдельно упомянул заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, который напомнил аудитории конференции о том, что согласно подписанному автоконцернами СПИК, каждый производитель должен тратить на территории России 5% выручки на инжиниринг: «Мы создаём инфраструктуру, ставим задачи, а вы создаёте продукт» - добавил он.

Результаты последних инжиниринговых разработок в автомобильной промышленности уже можно наблюдать в ближайщих новинках российского авторынка: подробнее смотрите в «Календаре новинок».