В Самарской области стартовала первая инжиниринговая конференция

сегодня, 11:25 590 0

В Самарской области стартовала первая инжиниринговая конференция

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы
Все готовые отчёты

16 сентября в тольяттинском технопарке «Жигулёвская долина» началась конференция федерального масштаба «Инжиниринг. Новые инструменты экономического роста». Организаторами мероприятия выступают Правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, руководители которого уже открыли конференцию пленарным заседанием.

К участию приглашены представители федеральной власти, руководители государственных корпораций, предприятий Самарской области, ведущих вузов региона, а также авторы новейших разработок и молодые специалисты.

В двухдневной программе мероприятия запланирована серия круглых столов и мастер-классов по вопросам внедрения высоких технологий в нынешнее производство и определению технических потребностей области. Участникам предоставят возможность посетить Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий Тольяттинского государственного университета, а также студенческий проектный центр машиностроения, где реализуются международные проекты Smart Moto Challenge, Formula SAE и Solar Regatta. Основной целью конференции является обмен опытом в сфере инжиниринга, поиск потенциальных партнеров и демонстрация инжинирингового потенциала Самарско-Тольяттинской агломерации.

Автомобильная отрасль является важнейшим направлением развития Самарского региона, поэтому здесь особенно важным является внедрение инжиниринговых разработок. Об этом отдельно упомянул заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, который напомнил аудитории конференции о том, что согласно подписанному автоконцернами СПИК, каждый производитель должен тратить на территории России 5% выручки на инжиниринг: «Мы создаём инфраструктуру, ставим задачи, а вы создаёте продукт» - добавил он.

Результаты последних инжиниринговых разработок в автомобильной промышленности уже можно наблюдать в ближайщих новинках российского авторынка: подробнее смотрите в «Календаре новинок».

источник: АВТОСТАТ

Теги: производство разработки спик

Новости на тему

«Мазда Соллерс» в 2020 году увеличит выпуск двигателей в 6 раз

сегодня, 15:21

Все новости

Статьи на тему

10 концептов автосалона во Франкфурте, которые удивили (Autonews.ru)

14 сентября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Где и сколько автомобилей производится в России?

26 апреля 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью