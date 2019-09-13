FAW в августе увеличил продажи в России на 43%

Российские дилеры FAW в августе реализовали 175 автомобилей – на 43% больше, чем годом ранее. Такой рост в компании связывают с выходом на рынок нового компактного кроссовера Besturn Х40, на который в прошлом месяце пришлось 40% продаж FAW. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи FAW в нашей стране составили 750 машин, что на 23% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба FAW, всего по итогам 2019 года на российском рынке планируется реализовать около 1,5 тыс. автомобилей, превысив показатели прошлого года (1417 машин).

Напомним, продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40 стартовали в России в июне этого года. Новинка предлагается в трех комплектациях – Basic, MT Luxury и AT Luxury – по цене от 949 тыс. рублей до 1 млн 049 тыс. рублей. Автомобиль оснащается передним приводом и 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач или с 6-ступенчатым «автоматом» последнего поколения производства японской компании Aisin. Ранее марка FAW была представлена в России только среднеразмерным кроссовером Besturn Х80.