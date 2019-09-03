Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4

Компания Cadillac рассекретила все модификации седана CT4 для американского рынка. Цены на модель будут объявлены в ближайшее время, а продажи в США начнутся до конца года, сообщает портал Motor.ru.

Новый Cadillac CT4, по сути, пришел на смену модели ATS. Он построен на заднеприводной архитектуре Alpha 2, которая также лежит в основе моделей ATS, CTS и CT5. В длину седан достигает 4756 мм, что на 13 мм больше ATS, а колесная база у обоих автомобилей одинаковая и составляет 2775 мм. Для всех модификаций, в том числе и базовой, доступна система полного привода с муфтой подключения передней оси.

Самая доступная версия комплектуется двигателем объемом 2,0 литра с двухпоточным турбокомпрессором и системой отключения двух цилиндров из четырех. Агрегат выдает 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента и сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Второй мотор в линейке – 2,7-литровый с отдачей 313 л.с. и 472 Нм крутящего момента, который работает в паре с 9-диапазонным «автоматом».

Новый Cadillac CT4 предлагается в нескольких вариантах исполнения – Luxury, Premium Luxury и Sport. Стандартно у CT4 аналоговая приборная панель, мультимедийная система с экраном диагональю восемь дюймов, а также двухзонный климат-контроль. В числе доступных электронных ассистентов – автопилот, который можно активировать при движении по трассе. Также имеется система выбора режимов движения – Tour, Sport, Snow/Ice, Track и настраиваемый My Mode.

Как сообщалось ранее, в декабре этого года у российских дилеров Cadillac появятся компактный кроссовер XT4 и полноразмерный трехрядный внедорожник XT6, а продажи новинок стартуют в начале 2020 года. Напомним, ранее на российском рынке появился обновленный седан Cadillac CT6, который предлагается в двух комплектациях – Sport и Platinum – стоимостью 4 млн 850 тыс. рублей и 5 млн 690 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Cadillac реализовали 581 автомобиль (-14%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade.

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