«Мазда Соллерс» в 2020 году увеличит выпуск двигателей в 6 раз

Автомобильный завод "Мазда Соллерс" во Владивостоке, который в августе выпустил первую партию двигателей SkyActiv-G для поставок на рынок Японии, планирует в 2020 году увеличить их выпуск в шесть раз. Об этом агентству "ТАСС" сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Кудинов.

По его словам, до конца этого года "Мазда Соллерс" планирует поставить в Японию 3,7 тыс. двигателей. На следующий год запланирован шестикратный рост объемов производства до 20 тыс. двигателей. "Дальнейшая программа предполагает пока работать на уровне 20 тыс. двигателей с последующей возможностью увеличения этих объемов", - сказал Дмитрий Кудинов.



Он также отметил, что компания в качестве одной из возможных стратегий рассматривает выход на новые экспортные рынки, помимо Японии. "Mazda Motor Corporation является глобальной компанией, и на сегодня у корпорации существует несколько заводов, расположенных во всем мире, и потенциально мы можем стать участником любой цепочки. Все будет зависеть от того, насколько логистически будут эффективны продажи на новый рынок, плюс те уровни тарифной защиты, которые на сегодня есть на тех рынках, куда мы не попали, как на экспорт, так и на импорт", - уточнил он.

Напомним, в сентябре 2017 года компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская». А в октябре того же года на площадке предприятия «Мазда Соллерс» началось строительство завода по производству двигателей. Открытие нового завода состоялось в сентябре 2018 года. Общая площадь корпуса составляет 12 тыс. 600 кв.м, на ней расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей объемом 2 литра Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Максимальная мощность двигателей – 150 л.с. при 6000 об/мин, расход топлива – 6,0 л/100 км.

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