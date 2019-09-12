Ford выплатит компенсации не всем дилерам после ухода из России

Американский автоконцерн Ford после ухода с российского рынка выплатит компенсации только тем своим дилерам, которые сохранят сервисный центр и продолжат продавать коммерческие автомобили марки.

Как пишет газета "Ведомости", для расчетов с российскими сотрудниками и контрагентами после произошедших изменений Ford зарезервировал 200 млн долларов. Размер компенсаций дилерам в Ford и СП Ford Sollers не уточняют. При этом, как заявили изданию менеджеры трех дилерских компаний Ford, концерн ничего не предложил тем компаниям, которые отказались от сотрудничества с ним при подписании документов с новым СП. Тем, кто согласился и дальше работать с Ford, была предложена компенсация части расходов на фирменную идентификацию автосалонов (элементы мебели, вывески и пр.), так как из-за сокращения модельного ряда Ford в автосалонах появились избыточные площади. Сумма компенсаций зависела прежде всего от формы дальнейшего сотрудничества.

"Компании, которые будут работать в качестве центров по продаже LCV и сервисному обслуживанию всех моделей марки, получат или уже получили в среднем до 1 млн рублей на один салон. Те же, кто согласился заниматься только сервисным обслуживанием легковых и легких коммерческих автомобилей Ford, получат больше - в среднем 1-3 млн рублей", - рассказали дилеры Ford.

По данным агентства "АВТОСТАТ", на конец 2018 г. в России было 99 дилерских центров Ford, в июле 2019-го - 95. Пока салоны функционируют в обычном режиме, продавая в том числе легковые автомобили, которые остались на складах после распродажи, объявленной в апреле 2019 года. Сколько легковых машин осталось в России, представители Ford и СП Ford Sollers не раскрывают.

По данным АЕБ, в августе российские дилеры Ford реализовали 468 легковых автомобилей(-85%), в то время как продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit выросли на 26% до 1237 единиц.

Напомним, совместное предприятие Ford Sollers объявило о фактическом уходе американского автоконцерна с российского рынка легковых автомобилей в апреле 2019 года. Производство в России легковых машин было прекращено, два автозавода закрылись. После запуска в обновленном режиме СП выпускает в Татарстане легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

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