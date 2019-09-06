Раскрыты новые подробности и дата выхода рестайлинговой LADA 4x4

В рамках долгожданного рестайлинга внедорожник LADA 4х4 получит свежий экстерьер. По предварительным данным "Российской газеты", снаружи LADA 4x4 FL будет отличаться новыми бамперами, при этом спереди появятся встроенные штатные противотуманные фары. Детали кузова, фары и фонари останутся прежними.

Модернизированная версия классической LADA 4x4 получит полностью новый салон, который будет отличаться измененной передней панелью, рулевым колесом, комбинацией приборов (схожа с Granta FL), центральным тоннелем, дверными картами, сиденьями другой формы и подголовниками заднего дивана, формованным потолком с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо этого, на крыше соответственно внедрят штатную антенну, установят уплотнители нового образца, современный кондиционер, также изменится конструкция отопителя.

По собственной информации "РГ", старт серийного производства LADA 4x4 FL запланирован на декабрь текущего года. В продажу новинка должна поступить только в январе-феврале 2020 года.

Напомним, LADA 4x4 текущего поколения представлена на рынке в трех- и пятидверном вариантах кузова по цене от 523,9 тыс. рублей и 562,9 тыс. рублей соответственно. Под капотом автомобиля установлен 83-сильный бензиновый восьмиклапанник объемом 1.7 литра, который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 20246 автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Стоит отметить, что срок производства внедорожника LADA 4x4 продлен до 2026 года. Новое поколение модели появится в продаже не раньше 2022 года и будет базироваться на новой платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi – так называемой Global Access (эволюция B0).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 года, смотрите в «Календаре новинок».