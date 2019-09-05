Аудитория московского каршеринга достигла 1 млн пользователей

На страничке Сергея Собянина Вконтакте опубликована информация такого содержания: «В московском каршеринге девять компаний, аудитория сервиса достигла 1 млн человек. В столице больше 24 тыс. каршеринговых авто, которые позволяют заменить до 150 тыс. личных. Потому что на одну арендованную машину приходится 7-8 поездок в день. Горожане вовсю пользуются сервисом: удобно, меньше проблем с парковкой, можно комбинировать с общественным транспортом».

Напомним, что проект «Московский каршеринг» был запущен в начале осени 2015 года. Самым популярным автомобилем в премиальном сегменте столичного каршеринга в 2019 году назвали Mercedes-Benz CLA, в эконом-сегменте - Volkswagen Polo. Для краткосрочной аренды в столице уже доступны и грузовые автомобили.

Что касается регионов, эти услуги пока не получили такого широкого развития, как в Москве или в Санкт-Петербурге. Недавнее исследование аналитического агентства «АВТОСТАТ», посвященное интенсивности использования личного транспорта, показало, что лишь 1% из числа тех, кто за последний год стал меньше использовать автомобиль, предпочел это сделать, имея возможность воспользоваться каршерингом.

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