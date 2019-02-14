Электрический пикап Tesla дебютирует в ноябре

Компания Tesla Motors «с большой долей вероятности» представит первый в своей истории электрический пикап в ноябре 2019 года. Об этом в своем твиттере написал руководитель Tesla Motors Илон Маск.

Как сообщалось ранее, это будет большой пикап с двойной кабиной, где смогут поместиться до шести человек. Без подзарядки батарей новинка сможет проехать примерно от 650 до 800 км, пишет портал Autonews.ru. Что касается дизайна, то, по словам Маска, это будет футуристическая машина из вселенной фильма «Бегущий по лезвию».

В стандартной модификации пикап укомплектуют двумя электрическими двигателями с «невероятным крутящим моментом», которые будут передавать тягу на все колеса. Также автомобиль получит адаптивную пневматическую подвеску, автоматически применяющую оптимальные настройки «в зависимости от конкретной нагрузки».

Кроме того, пикап будет доступен с фирменной системой полуавтоматического управления Autopilot, а также с системой кругового обзора. В июне сообщалось, что серийный автомобиль будет стоить не более 50 тыс. долларов, что сделает новинку одной из самых доступных в своем классе.

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