LADA Granta получит спецверсию для Росгвардии

Росгвардия в будущем получит особые патрульные LADA Granta. Такой автомобиль оснастят бортовым компьютером с базой данных МВД. С помощью системы можно будет в любой момент узнать, находится ли человек в розыске. Также по базе данных можно проверить сведения о владельцах оружия или данные объектов и квартир, которые находятся под охраной росгвардейцев, пишет «Российская газета».

Особая LADA Granta получит отделение для хранения спецсредств и оружия. Автомобиль можно оборудовать местом для задержанных или, если потребуется, для перевозки служебно-разыскной собаки. Изменения также ожидаются и в технической начинке Granta. По предварительным данным, спецверсию оснастят модифицированным двигателем и доработанной подвеской.

Ранее стало известно, что универсал LADA Largus в скором времени получит новую версию для перевозки нарядов полиции со служебными собаками. Кроме того, модель получит модификацию для перевозки нарядов патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны, а также лиц, находящихся под стражей. Также у «Ларгуса» будет версия для медиков, МЧС, работников аварийно-спасательных служб и следственного комитета.