КАМАЗ озвучил стоимость грузовика нового поколения

КАМАЗ в рамках прошедшей выставки Comtrans-2019 озвучил цену на свой новый магистральный тягач КАМАЗ-54901, который в базовом исполнении будет стоить 6,5 млн рублей. При этом в стоимость машины включен еще и трехлетний сервисный контракт, пишет портал Wroom.ru.

Основная область применения новейшего магистрального грузовика КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач марки ZF. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.

Несмотря на то, что серийное производство КАМАЗ-54901 стартует только в следующем году, грузовик уже пользуется высоким спросом среди транспортных компаний. Так, в ходе Comtrans-2019 стало известно о намерении клиентов приобрести в общей сложности 2300 автомобилей нового семейства в 2020 году и 1000 автомобилей – в 2021 году.

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