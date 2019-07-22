Обладатели LC Prado и Hilux – самые возрастные среди всех владельцев Toyota

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Toyota LC Prado

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Их средний возраст составляет 41 год. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных опросов автовладельцев, которые проводились в 2013 – 2019 годах.

Согласно результатам исследования, водителям кроссоверов RAV4, Highlander и Land Cruiser в среднем 40 лет. Чуть моложе обладатели Harrier и Avensis – их средний возраст составляет 38 лет. А вот у владельцев Yaris и Corolla этот показатель совпадает со средним возрастом в целом по марке и с общероссийским показателем и составляет 37 лет. 

Самыми молодыми здесь оказались владельцы Toyota Camry, средний возраст которых составил 36 лет.

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе 17,8 тыс. анкет по марке Toyota. При этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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