Hyundai Creta стал лидером на рынке новых автомобилей в Санкт-Петербурге

сегодня, 13:51 1252 0

Hyundai Creta

Автомобильный рынок России - 2019
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 9,1 тыс. единиц, что на 3,3% меньше, чем в августе прошлого года.

Лидером этого рынка стал кроссовер Hyundai Creta, который за последние полгода (начиная с марта 2019) даже ни разу не попадал в тройку лидеров. В августе его продажи выросли более чем наполовину (+57,5%) и достигли показателя 378 автомобилей.

Следующие три модели из августовского ТОП-10 показали отрицательную динамику продаж. На второй строчке рейтинговой таблицы находится KIA Rio (372 шт.; -2,9%), далее идет Volkswagen Polo (357 шт., -28,0%). А вот июльский лидер рынка, Hyundai Solaris, лишь на четвертом месте. Его продажи упали почти на треть (-29,5%) и составили 342 автомобиля. Замыкает первую пятерку Mitsubishi Outlander (338 шт., +35,2%).

Также в десятку самых покупаемых на рынке новых автомобилей в Санкт-Петербурге вошли Volkswagen Tiguan (302 шт., +33%), KIA Sportage (287 шт., +34,7%), KIA Optima (264 шт., +34,7%), Skoda Rapid (228 шт., -3,0%), Skoda Kodiaq (225 шт., -3,9%).

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто» 

, источник: АВТОСТАТ

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