Самый бюджетный японский автомобиль в России – Datsun on-DO

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Самый бюджетный японский автомобиль в России – Datsun on-DO

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать автомобильный рынок России и на этот раз выяснили, что самую низкую цену* среди автомобилей японских брендов имеет седан Datsun on-DO.

Сегодня этот автомобиль можно приобрести за 490 тыс. рублей. Именно столько стоит седан в базовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (87 л.с.) и механической КП.
Отметим, что Datsun on-DO также оказался лидером рейтинга самых доступных иномарок на российском рынке.  

О том, какие еще легковые автомобили японских марок вошли в рейтинг самых бюджетных, можно узнать здесь.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены японские автомобили datsun datsun on-do

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