Продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд

Объем рынка новых электромобилей в России по итогам 8 месяцев 2019 года составил 238 единиц. Это более чем в 2,5 раза превышает результат годичной давности (86 шт.). Отметим, что продажи новых электрокаров в нашей стране растут, начиная с апреля, уже пять месяцев подряд. В августе россияне приобрели 50 таких автомобилей (в августе 2018 года было 14 шт.), и пока это самая большая цифра продаж по 2019 году, если сравнивать ежемесячные объемы продаж.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», более половины августовского рынка новых электромобилей пришлась на Nissan Leaf, который за месяц разошелся тиражом в 38 экземпляров. На втором месте в модельном рейтинге находится Jaguar I-Pace, приобретенный в количестве 6 штук. Еще 5 россиян стали обладателями автомобилей марки Tesla: 3 из них купили кроссоверы Model X и по одному - Model S и Model 3. Парк электрокаров в нашей стране также пополнился 1 новым миниэлектрокаром Renault Twizy.

Что касается географии этого рынка, 35 электромобилей приобрели жители Москвы и Московской области, 3 таких автомобиля были поставлены на учет в Иркутской области, по одному - еще в 12 субъектах РФ.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».