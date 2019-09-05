Infiniti покинет рынок Австралии

Премиальная марка Infiniti в следующем году покинет рынок Австралии, где так и не смогла добиться успеха. Весной этого года Infiniti уже объявила о прекращении продаж в Европе, пишет портал «Колеса.ру».

Напомним, Infiniti пришла в Австралию в 2012 году, но за все прошедшее с тех пор время смогла реализовать лишь около 4 тыс. машин. Весьма наглядно положение марки демонстрирует статистика продаж этого года: по данным Focus2move, с января по июль австралийские дилеры продали 351 автомобиль, что обеспечило Infiniti 35-е место в рейтинге самых успешных в стране марок.

Ключевыми рынками для Infiniti в ближайшие годы будут США и Китай, где премиальная марка намерена продвигать электромобили.

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