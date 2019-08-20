FAW представил флагманский кроссовер Bestune T99

Компания FAW представила новый крупноразмерный кроссовер Bestune T99, который будет иметь статус флагмана всего бренда. До сих пор в серии Besturne, которая в прошлом году пришла на смену семейству Besturn, были кроссоверы с индексами T33 и T77, пишет издание «Авторевю».

По размерам и пропорциям Bestune T99 близок к модели Range Rover Velar: длина – 4800 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1685 мм. Между осями – 2870 мм. Но китайский кроссовер имеет более простую платформу с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Подвеска всех колес независимая, однако версии 4х4 не будет.

Bestune T99 имеет три варианта оформления интерьера – стандартный, «люкс» и «спорт». Но различаются они только соответствующим декором. Перед водителем в любом случае будут два 12-дюймовых дисплея под единым козырьком – для приборов и медиасистемы. Сенсорный экран заменяет и всю центральную консоль: на него выводится меню управления климат-контролем, подогревом сидений и некоторыми другими второстепенными функциями.

Кроме того, у нового кроссовера есть голографический проектор D-Life – электронный помощник, который материализуется в виде голограммы над передней панелью. Водитель может выбрать одного из трех персонажей, все они «понимают» голосовые команды и позволяют управлять медиасистемой или микроклиматом. А вместо салонного зеркала заднего вида установлен дисплей, на который передается изображение с задней камеры.

Под капотом Bestune T99 установлен единственный двигатель – 2,0-литровый турбомотор с отдачей 224 л.с. и 340 Нм. Он работает в паре с китайским 8-ступенчатым «автоматом», разработанным компанией Shengrui совместно с инжиниринговым бюро Ricardo. Старт продаж в Китае намечен на конец сентября, а экспортные перспективы пока туманные.

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