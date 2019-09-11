Новый Land Rover Defender доберется до России во второй половине 2020 года

Новый Land Rover Defender, который был представлен на Франкфуртском автосалоне, появится на российском рынке во второй половине 2020 года. Пока новинка доступна только на британском рынке и в единственной версии - длиннобазной 110. Минимальная цена внедорожника - 48295 фунтов стерлингов, что в переводе по текущему курсу составляет 3,9 млн рублей. В топовом варианте Defender будет стоить 78800 фунтов стерлингов - около 6,4 млн рублей. Российские цены на новый Defender будут известны ближе к старту продаж, пишет "Российская газета". Напомним, новый Defender будет предлагаться в комплектациях Standard, S, SE, HSE и Defender X. Эксклюзивная версия First Edition будет доступна в течение первого года производства.

Новая архитектура D7x от Land Rover создана на базе легкой полностью алюминиевой монококовой конструкции. Новый Defender получит широкую линейку передовых бензиновых и экологичных дизельных двигателей, к которой в следующем году присоединится версия подзаряжаемого гибрида (PHEV). Так, на начальном этапе у модели будут доступны четыре силовые установки. Это два четырехцилиндровых дизельных двигателя мощностью 200 и 240 л.с. с технологией двойного турбонаддува, бензиновый агрегат на 300 л.с. и шестицилиндровый мотор с технологией мягкого гибрида. Сочетаться все они будут с 8-ступенчатым "автоматом" ZF и двухступенчатой "раздаткой".

Новый Defender, оснащенный постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой, способен буксировать прицепы массой до 3500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг.

Defender также стал первым Land Rover, получившим передовую технологию Configurable Terrain Response, которая позволяет владельцам настроить целый ряд систем, чтобы максимально точно соответствовать любым условиям. Новый режим «Брод» оптимизирует характеристики автомобиля для преодоления бродов и тем самым гарантирует уверенность водителя при форсировании водных преград. Благодаря передовым решениям, Defender гарантирует максимальную глубину преодолеваемого брода до 900 мм.

Высокофункциональный дизайн салона дополнен, в частности, инновационной мультимедийной системой Pivi Pro. Кроме того, технология обновления беспроводным путем (SOTA) с 14 бортовыми электронными модулями позволяет владельцам Defender получать последние версии программного обеспечения в любой точке планеты.

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