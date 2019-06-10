Renault в августе увеличила продажи в России на 12%

Российские дилеры Renault в августе реализовали 12957 автомобилей – на 12% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 89153 машин, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,0%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3109 потребителей (-12%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 2855 единиц (+13%). Третий результат среди моделей Renault показал кроссовер Kaptur – 2428 реализованных автомобилей (-8%). Продажи модели Sandero составили 2301 машину, что на 10% ниже показателя годичной давности.

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, который поступил в продажу в июле этого года, по итогам прошлого месяца нашел 1975 покупателей. В результате он впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Напомним, цены на Renault Arkana составляют от 1 млн 015 тыс. рублей до 1 млн 524 тыс. 990 рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».