Итальянский авторынок в августе ушел «в минус» на фоне правительственного кризиса

Автомобильный рынок Италии в августе снизился на 3,1% и составил 88939 машин. Таким образом, после июльского роста продаж вновь зафиксирован отрицательный результат. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), август традиционно отличается сезонным падением спроса, однако в этом году на потребительские настроения мог также оказать влияние правительственный кризис. По итогам восьми месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 3% и составила 1 млн 325 тыс. 162 единицы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в августе реализовал 13000 машин (-8,4%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи выросли на 13,1% и составили 7429 единиц. На третьей строчке идет Renault с показателем 5858 реализованных автомобилей (-39,1%). Замыкают пятерку лидеров Dacia (5839 шт., +29,2%) и Ford (5620 шт., -6,9%).

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