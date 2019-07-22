Toyota RAV4 в августе стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в августе реализовали 9122 автомобиля, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке составили 64991 машину (-2%). В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 5,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в августе стал кроссовер RAV4, который нашел 2866 покупателей (-2%). На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет бизнес-седан Camry, чьи продажи увеличились на 15% и составили 2865 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Toyota начали продажи новой Toyota GR Supra. Автомобиль получил 340-сильным шестицилиндровым турбомотором. До 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 4,3 секунды, а «потолок» максимальной скорости искусственно ограничен на отметке 250 км/ч. Кроме того, в продажу поступила флагманская версия пикапа Toyota Hilux – Exclusive Black. Автомобиль с эксклюзивным дизайном предлагается по цене от 2 млн 862 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 года, смотрите в «Календаре новинок».