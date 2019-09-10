Минимальная цена LADA XRAY выросла на 15 тысяч рублей за последние два года

Эксперты «Цена Авто» составили график изменения цен* на хэтчбек LADA XRAY за последние два года (начиная с сентября 2017 года) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 15 тыс. рублей.

Сегодня стоимость LADA XRAY в начальной комплектации Standard с двигателем 1,6 л. (106 л. с.) и МКП составляет 614 900 руб. Топовая версия Luxe/Prestige с двигателем 1,8 л. (122 л. с.) и «автоматом» предлагается за 847 900 руб.

Сколько может стоить LADA XRAY (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили 2019 года выпуска