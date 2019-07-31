Рынок новых мотоциклов в августе вырос на 33%

В августе рынок новых мотоциклов в России продолжил рост. В последний летний месяц россияне приобрели 1473 экземпляра, это на 33% выше результата годичной давности. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в 2019 году пик реализации новой мототехники традиционно пришелся на апрель-июнь.

В августе суммарно более 30% российского рынка этой новой мототехники пришлось на Москву и Московскую область, показатели которых составили 277 и 174 экземпляра соответственно. На третьем месте по объемам рынка Санкт-Петербург (77 экз.). Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область (69 экз.).

В тройку лидеров августовского марочного рейтинга вошли: немецкий BMW, индийский Bajaj и китайский Racer. Стоит отметить, что разница между конкурентами весьма небольшая (197 шт., 191 шт., 182 шт. соответственно).

Динамика по итогам восьми месяцев 2019 года в сегменте MT выглядит более внушительной, чем августовская: рост 39,4%, за январь-август вцелом реализовано 11058 штук.

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