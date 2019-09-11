Авторынок Германии в августе остался на высоком уровне

Авторынок Германии в августе снизился на 0,8% и составил 313748 машин. Таким образом, продажи автомобилей вновь достигли высокого уровня, второй раз превысив 300-тысячную отметку по итогам последнего летнего месяца, отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA). За восемь месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 2 млн 495 тыс. 788 единиц (+0,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в августе реализовал 52754 машины (-17,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 22% до 28890 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 25227 автомобилей (-10,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (22713 шт., +27,5%) и Skoda (19598 шт., +13,8%).

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