KIA Rio и Volkswagen Polo в августе разделили лидерство на авторынке Москвы

сегодня, 17:04 728 0

KIA Rio и Volkswagen Polo в августе разделили лидерство на авторынке Москвы

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что Nissan Qashqai в августе стал самой популярной моделью сегмента SUV в Москве. Между тем, в целом по столичному рынку новых легковых автомобилей этот кроссовер оказывается лишь третьим в рейтинге.

Интересно, что выше него располагаются две модели, имеющие одинаковые показатели: и KIA Rio, и Volkswagen Polo в августе были куплены жителями российской столицы в количестве 941 единицы. Но если «кореец» имеет рыночное снижение (-5%), то у «немца» наблюдается рост (+52%).

Напомним, что далее следует Nissan Qashqai (726 шт.; рост в 2,8 раза). А вместе с ним в пятерку лидеров попадают еще две модели с идентичными результатами – кроссовер Hyundai Creta (670 шт.; +31%) и Skoda Octavia (670 шт.; +23%).

Кроме них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам августа 2019 года попали: Volkswagen Tiguan (537 шт.; +13%), KIA Optima (536 шт.; -14%), Hyundai Solaris (525 шт.; -3%), Skoda Kodiaq (473 шт.; +33%) и KIA Sportage (449 шт.; +17%).

Всего же объем столичного авторынка в последний летний месяц составил 18,7 тыс. единиц – на 3% меньше, чем в августе 2018 года.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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