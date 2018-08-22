Представлен модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»

Горьковский автозавод в рамках прошедшей выставки Comtrans 2019 представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4». Автомобиль отличается измененным внешним видом передней части кузова, модернизированным передним мостом со ШРУСами, новой раздаточной коробкой, увеличенным передаваемым моментом, управляемым электроприводом, сообщает пресс-служба ГАЗа. Модернизированный «Соболь 4х4» также получил новое водительское сиденье, джойстик управления КП, а также другие технические изменения, которые позволили снизить уровень шумов и вибрационных нагрузок.

Напомним, главной премьерой ГАЗе на выставке Comtrans 2019 стал легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN». Благодаря своей универсальности новая платформа станет базой для дальнейшего развития модельного ряда автомобилей ГАЗ в наступающем десятилетии. А ближайшей серийной новинкой ГАЗа станет модель низкопольного микроавтобуса «ГАЗель Next», производство которой начнется в 2020 году.

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