Great Wall запустил новый завод в Китае

Китайский автоконцерн Great Wall Motors запустил производство на своем новом заводе в Юнчуане (Чунцин). Это пятый завод полного цикла Great Wall Motors в мире, наряду с заводами в Баодине, Сюйшуе, Тяньцзине и Тульской области. Одновременно с его открытием стартовало производство первой модели серии P Series Pickup – нового бренда Great Wall Pickup, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, являясь важным транспортным узлом и центром автомобильной промышленности Китая, Чунцин обладает мощной производственной базой, сервисным потенциалом и очевидными преимуществами в сфере логистики. Строительство завода в Чунцине позволяет сформировать более конкурентоспособную глобальную систему исследований, производства и маркетинга для всего портфеля брендов Great Wall Motors, включая Haval. Создание завода в Чунцине не только приблизит Great Wall Motors к высоким позициям на глобальном рынке, но и придаст новый импульс разработке инноваций и эффективных технологических решений.

Напомним, ранее в этом году Great Wall Motor начала строительство нового центра в Тайчжоу в Восточном Китае, где будут выпускаться преимущественно кроссоверы (в том числе Haval), основные узлы и другие комплектующие. На сегодняшний день Great Wall Motor является владельцем четырех независимых брендов: Great Wall pickup, Ora, Haval и Wey, среди которых Haval в 2018 году уже достиг 5-миллионных продаж по всему миру впервые в своей истории.