Транспортный налог уплачен россиянами лишь на 70%

Средняя годовая задолженность россиян по транспортному налогу составила около 30% от объема годовых начислений. Речь идет о налоге физических лиц. При этом в некоторых регионах этот показатель превышает 60%. Об этом пишет сегодня агентство «Прайм», ссылаясь на «Рейтинг эффективности региональной налоговой политики по итогам года», подготовленный консалтинговой компанией PwC.

Эксперты PwC убеждены, что проблему задолженностей по данному налогу можно снять, однако для этого необходимо пересмотреть подходы к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных территорий.

Напомним, что сегодня Налоговый кодекс РФ разрешает дифференцировать ставки в зависимости от возраста транспортных средств или от мощности двигателя, но пока большинство регионов такую возможность не используют.

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