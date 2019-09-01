Транспортный налог уплачен россиянами лишь на 70%

сегодня, 15:59 342 0

Транспортный налог уплачен россиянами лишь на 70%

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

Средняя годовая задолженность россиян по транспортному налогу составила около 30% от объема годовых начислений. Речь идет о налоге физических лиц. При этом в некоторых регионах этот показатель превышает 60%. Об этом пишет сегодня агентство «Прайм», ссылаясь на «Рейтинг эффективности региональной налоговой политики по итогам года», подготовленный консалтинговой компанией PwC.

Эксперты PwC убеждены, что проблему задолженностей по данному налогу можно снять, однако для этого необходимо пересмотреть подходы к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных территорий.

Напомним, что сегодня Налоговый кодекс РФ разрешает дифференцировать ставки в зависимости от возраста транспортных средств или от мощности двигателя, но пока большинство регионов такую возможность не используют.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: парк транспортный налог автовладельцы российские автовладельцы

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