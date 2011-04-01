Magna может поставлять автокомпоненты для «Ё-мобилей»

Канадский производитель комплектующих Magna, у которого есть предприятия и России, намерен поставлять компании «Ё-Авто» автодетали для производства гибридных автомобилей, работающих на газе и бензине, под названием «Ё-мобиль». Об этом заявил главный конструктор проекта «Ё-Авто» Андрей Гинзбург, добавив, что компания планирует определиться с панелью поставщиков до конца 2011 года.

Между тем, сегодня премьер-министр Владимир Путин приехал на заседание Совбеза на концепт-каре «Ё-мобиль». В кортеже премьер-министра ехал еще один предсерийный образец «Ё-мобиля». В.Путин проехал на «Ё-мобиле» около 10 км, сообщает агентство «Финмаркет».

«Ё-мобиль», на котором премьер-министр совершил поездку, по-прежнему оснащен двигателем компании Weber, с которым экспериментальные образцы были представлены в декабре 2010 года, сообщил «Газете.Ru» А.Гинзбург. Моторы Weber MPE 750 применяются, в частности, на катерах и снегоходах. Как уточнил А.Гинзбург, газовый роторно-лопастной двигатель, которым, планируется оснащать «Ё-мобили», находится в процессе испытаний.

В апреле «Ё-авто» планирует начать прием заказов на поставки гибридных автомобилей. В зависимости от количества заявок от региона может быть принято решение о размещении на его территории сборочного предприятия «Ё-авто». СП разместит первую производственную площадку по выпуску «Ё-мобилей» в Санкт-Петербурге. Мощность предприятия составит 10 тысяч автомобилей в год.