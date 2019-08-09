Американский авторынок в августе продолжил рост

Американский авторынок в августе увеличился на 10,3% и составил 1 млн 650 тыс. 989 легковых автомобилей и внедорожников. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи автомобилей в США достигли прошлогоднего уровня и составили 11 млн 489 тыс. 919 единиц.

Согласно данным портала focus2move, лидерство в августе сохраняет General Motors, реализовавший 287500 автомобилей (+20%). Второе место удерживает Toyota с показателем 248334 проданных машины (+11,3%). На третью строчку вышел Fiat Chrysler Group, чьи продажи выросли на 10,5% до 215200 авто. Четвертый результат показал Ford – 211000 машин, что на 3,1% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 172993 автомобиля (+17,6%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».