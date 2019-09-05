Mitsubishi откажется от производства Pajero в пользу новой модели

На японском рынке Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition, после чего продажи модели в этой стране будут прекращены. Основной спрос на внедорожник сейчас сосредоточен в Южной Америке, Австралии и на Ближнем Востоке. Однако Mitsubishi Pajero вскоре покинет и эти рынки, пишет "Российская газета".

Как заявил изданию CarAdvice глобальный операционный директор Mitsubishi Motors Ашвани Гупта, дата прекращения выпуска и продаж Mitsubishi Pajero для конкретного рынка уже определена, но в каждой стране это будет в разный период времени. При этом он отметил, что по мировым стандартам Pajero является нишевой моделью. Это буквально означает, что компания будет инвестировать в развитие новинок, которые имеют более широкую аудиторию.

Г-н Гупта попросил дождаться премьеры нового SUV на модульной платформе для автомобилей C- и D-класса, которая разрабатывается совместно с Nissan. Предполагается, что это будет семиместный внедорожник, который встанет на ступень выше нынешнего Outlander. Самое смелое предположение, что это будет "близнец" нового Pathfinder. Топ-менеджер подчеркнул, что на новой платформе могут выпускаться SUV разных сегментов.

Ранее предполагалось, что у Pajero появится прямой наследник, а поможет в этом кооперация с Nissan, у которой есть соразмерный Patrol, буквально недавно прошедший комплексный рестайлинг. Получается, если Pajero и Patrol уходят с рынка, то в этой нише останется только Toyota Land Cruiser.

На российском рынке Mitsubishi Pajero в настоящее время предлагается от 2 млн 989 тыс. рублей. Внедорожник представлен с 3,0-литровым V6 мощностью 174 л.с. и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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