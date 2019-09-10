Сбербанк открыл кредитную линию для Ford Sollers на 1,5 млрд рублей

Сбербанк и «Форд Соллерс Елабуга» 11 сентября заключили генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии. Общий лимит кредитных операций по линии составит 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка. В рамках данного соглашения Сбербанк предоставит кредитные средства на финансирование текущей деятельности компании СП Ford Sollers, которая была перезапущена 1 июля 2019 года.

Напомним, в марте этого года «Соллерс» получил 51% в уставном капитале обновленного СП Ford Sollers, долю в 49% за собой сохранил Ford Motors Company. Обновленная компания сосредоточилась на производстве и продаже линейки легких автомобилей Ford Transit.

По итогам восьми 2019 года продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit на российском рынке выросли на 7% и составили 7267 единиц. В результате Ford Transit сохраняет лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов. В сентябре в Transit-центрах появился обновленный Ford Transit, производство которого налажено на заводе «Форд Соллерс Елабуга».

Как сообщалось ранее, в планах совместного предприятия Ford Sollers увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только сохранить позицию лидера среди иностранных моделей LCV на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте.

Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России. Кроме того, проект предусматривает реализацию синергии между модельным рядом УАЗ и Ford Transit в части локализации ключевых узлов и агрегатов, а также развития дистрибуции автомобилей и продвижения на рынке полной гаммы легких коммерческих автомобилей во всех ценовых сегментах. СПИК, подписанный «Соллерс» в консорциуме с Ульяновским автозаводом и «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается новое СП Ford Sollers в России, предусматривает общий объем инвестиций в размере 7,5 млрд рублей и позволит компаниям сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.

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