Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗом в случае вступления санкций США

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG предупредил «Группу ГАЗ» о прекращении сотрудничества в случае полного вступления в силу американских санкций в ноябре текущего года, заявил в интервью The Wall Street Journal Олег Дерипаска. Daimler AG еще в прошлом году приостановил контрактную сборку Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях «Группы ГАЗ», у которой возникли проблемы с банками, а ряд поставщиков перестал работать с российской компанией вследствие опасения вторичных санкций, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, О.Дерипаска, контролирующий «Группу ГАЗ», попал под санкции в апреле прошлого года. Одновременно в SDN List были включены и принадлежащие ему предприятия, включая «Группу ГАЗ». Пока санкции не вступили в силу благодаря отсрочке, которую регулятор – OFAC – периодически продлевает.

Как отмечает The Wall Street Journal, ГАЗ сегодня не имеет долгов перед западными банками, однако его «задолженность перед российским государством возросла до 1,4 млрд долларов». «В случае введения санкций в отношении ГАЗа компания, скорее всего, будет вынуждена отказаться от части своей рабочей силы, насчитывающей 65 тыс. человек. ГАЗ уже пострадал от падения спроса на автомобили в России, так как экономика стагнирует», – заявил О.Дерипаска.

Напомним, Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» в июне 2011 года заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях ГАЗа. В организацию производства мощностью 132 тысяч легковых партнеры инвестировали 300 млн евро. В настоящее время на заводе в Нижнем Новгороде производятся две модели Skoda: Kodiaq и Octavia. В июне 2017 года компания Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о расширении совместного проекта по производству автомобилей Volkswagen и Skoda, который продлен до 2025 года.

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