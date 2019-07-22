Nissan Qashqai в августе стал самым популярным кроссовером на рынке Москвы

сегодня, 11:24 761 0

Nissan Qashqai в августе стал самым популярным кроссовером на рынке Москвы

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
Все ежемесячные обзоры

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года жители российской столицы приобрели 10 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, что на 7% выше результата годичной давности. При этом впервые за долгое время в данном сегменте сменился лидер рынка.

Так, в последний месяц лета самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, показатель которого составил 726 единиц. Это в 2,8 раза выше, чем в августе 2018-го. В свою очередь, Hyundai Creta, который удерживал это звание на протяжении нескольких месяцев подряд, оказался вторым с результатом 670 экземпляров (+31%). Замкнул же тройку лидеров Volkswagen Tiguan (537 шт.; +13%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 столичного рынка SUV по итогам августа нынешнего года попали: Skoda Kodiaq (473 шт.; +33%), KIA Sportage (449 шт.; +17%), Renault Kaptur (423 шт.; -7%), Toyota RAV4 (381 шт.; +2%), Mazda CX-5 (370 шт.; +37%), Mitsubishi Outlander (357 шт.; +26%) и Nissan X-Trail (352 шт.; -12%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи москва suv кроссоверы модели-лидеры hyundai hyundai creta kia kia sportage mazda mazda cx-5 mitsubishi mitsubishi outlander nissan nissan qashqai nissan x-trail renault renault kaptur skoda skoda kodiaq toyota toyota rav4 volkswagen volkswagen tiguan

Новости на тему

Средний возраст владельцев автомобилей Renault – 40 лет

сегодня, 13:25

Все новости

Статьи на тему

Автомобиль не вино, но с годами может и дорожать («Автостат»)

22 июля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в августе 2019 года

6 сентября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью