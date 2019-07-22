Nissan Qashqai в августе стал самым популярным кроссовером на рынке Москвы

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года жители российской столицы приобрели 10 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, что на 7% выше результата годичной давности. При этом впервые за долгое время в данном сегменте сменился лидер рынка.

Так, в последний месяц лета самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, показатель которого составил 726 единиц. Это в 2,8 раза выше, чем в августе 2018-го. В свою очередь, Hyundai Creta, который удерживал это звание на протяжении нескольких месяцев подряд, оказался вторым с результатом 670 экземпляров (+31%). Замкнул же тройку лидеров Volkswagen Tiguan (537 шт.; +13%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 столичного рынка SUV по итогам августа нынешнего года попали: Skoda Kodiaq (473 шт.; +33%), KIA Sportage (449 шт.; +17%), Renault Kaptur (423 шт.; -7%), Toyota RAV4 (381 шт.; +2%), Mazda CX-5 (370 шт.; +37%), Mitsubishi Outlander (357 шт.; +26%) и Nissan X-Trail (352 шт.; -12%).

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