Эксперты не ожидают наплыва импортных иномарок после снижения пошлин

За последние 10 лет доля импортных иномарок на российском рынке сократилась в 3 раза и достигла исторического минимума – около 15%. Между тем, с сентября в рамках своих обязательств перед ВТО Россия в последний раз снизила пошлины на ввоз автомобилей, которые достигли целевых значений: 15% для новых машин и 17% – для подержанных.

Как считает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров, на объемы импорта снижение таможенных пошлин на легковые автомобили никак не повлияет, так как рост продаж новых импортных иномарок объясняется, прежде всего, повышением спроса на редкие или премиальные автомобили, которые не производятся в России. К тому же таможенный сбор при ввозе автомобилей, акцизы и НДС, а также установка ЭРА-ГЛОНАСС обходятся примерно в 2,5 тыс. евро за один автомобиль. Эти расходы повлияют на рост стоимости автомобилей на 3 – 10%. Несмотря на локализацию производства в России, цены на новые авто из-за дополнительных расходов будут повышаться, в связи с чем спрос на них будет сокращаться – это невыгодные условия для расширения модельного ряда.

«Вместе с тем, экономически целесообразным может оставаться импорт дорогих автомобилей, а также нишевых моделей, нацеленных на штучные продажи. Для них размер платежей за импорт продукции не столь значительно влияет на цену и спрос, а издержки на развертывание локального производства не могут быть покрыты за счет продаж», – добавляет директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников.

В свою очередь директор филиала «АВИЛОН. Мерседес-Бенц» Николай Баскаков отмечает, что снижение таможенных пошлин не отразится и на объемах поставок поддержанных автомобилей, в том числе из-за большого выбора машин с пробегом на внутреннем рынке, а также из-за того, что покупатели больше доверяют тем автомобилям, что были ввезены частными торговцами, а не официальными производителями.

Подробнее о перспективах импорта иномарок после снижения таможенных пошлин – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».