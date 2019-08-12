Changan в августе увеличил продажи в России на 8%

Российские дилеры Changan в августе реализовали 273 автомобиля, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2019 года продажи Changan составили 997 машин (-12%).

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, хитом продаж в августе стал новый кроссовер Changan CS35 Plus, который стартовал на российском рынке в начале прошлого месяца. Стоимость новинки начинается от 969 тыс. 900 рублей (с учетом акций). Автомобиль получил дистанционный запуск двигателя, мультимедиа с экраном диагональю 10.25 дюйма, автоматическую коробку передач Aisin 3-го поколения, технологию “slush molding”, круиз-контроль и пр.

Другие модели Changan – полноразмерный кроссовер CS75 и субкомпактный CS35 – по-прежнему пользуются активным спросом. До конца 2019-го компания Changan планирует привезти еще две новых модели и таким образом упрочить позиции и увеличить продажи в России.

Напомним, ранее компания Changan Motors Rus запустила в России программы поддержки клиентов: Trade-in (обновленная кампания) и Changan Finance. В рамках программы Trade-in автовладелец может сдать свой автомобиль и получить дополнительную скидку на приобретение автомобиля Changan. Данная программа актуальна у официальных дилеров Changan до 30 сентября 2019 года и распространяется на все модели.

Так, при сдаче в Trade-in автомобиля Changan скидка для клиента составит 50 тыс. рублей при покупке нового кроссовера CS35, 100 тыс. рублей – при покупке нового CS75 (4x2), 80 тыс. рублей – при покупке нового CS75 (4х4) или CS35 Plus. При сдаче в Trade-in автомобиля другого бренда (не Changan) скидка для клиента составит 40 тыс. рублей при покупке нового кроссовера CS35, 80 тыс. рублей – при покупке нового CS75 (4x2), 50 тыс. рублей – при покупке нового CS75 (4х4), 40 тыс. рублей – при покупке нового CS35 Plus.

Кроме того, в августе Changan Motors Rus официально объявила о старте программы Changan Finance, в рамках которой каждый автолюбитель может приобрести в кредит новый автомобиль марки Changan по сниженной процентной ставке. Сумма кредита на автомобиль Changan должна быть не менее 100 тыс. рублей и актуальна программа до 31 декабря 2019 года включительно. При заключении сделки автовладелец может выбрать одного из банков-партнеров программы Changan Finance: «ЮниКредит Банк», «Кредит Европа Банк», «ВТБ24».