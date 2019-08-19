Новый Skoda Rapid появится в России в 2020 году

Компактный лифтбек Skoda Rapid второго поколения появится на российском рынке в 2020 году. Об этом в интервью «За рулем.РФ» сообщил глава марки Skoda в России Ян Прохазка, отметив, что новинка проектируется исключительно под российский рынок.

Ранее сообщалось, что новый Skoda Rapid выйдет в конце 2021 года. В основу модели ляжет платформа MQB A0, на которой также создается следующая генерация Polo и бюджетный кроссовер на его базе. Для этой платформы доступны двигатели TSI объемом 1.0 и 1.5 литра, которые работают в паре с МКП или DSG.

В настоящее время стоимость Skoda Rapid в начальной комплектации Active с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП составляет 785 тыс. рублей. Топовая версия Monte Carlo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и АМТ предлагается за 1 млн 157 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компактный лифтбэк Skoda Rapid является безусловным бестселлером марки на российском рынке – по итогам восьми месяцев 2019 года реализация этой модели осталась на прошлогоднем уровне и составила 22682 автомобиля.

Кроме того, Ян Прохазка сообщил, что первые экземпляры компактного кроссовера Skoda Karoq доберутся до российских покупателей только после Нового года. Полная информация о новинке для российского рынка будет раскрыта в четвертом квартале 2019-го, однако уже известно, что Karoq получит не только турбомотор 1.4, но и локализованный в России атмосферный 1,6-литровый двигатель. Также глава Skoda в России не исключил появления в российской моторной гамме Karoq дизельного агрегата.

Как сообщалось ранее, в третьем квартале 2019 года компания Skoda планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоялась в мае.