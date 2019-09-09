Правительство поручило ужесточить штрафы для водителей

О том, как повысить защищенность детей от дорожно-транспортных происшествий, задумались в Правительстве РФ. Сегодня на официальном портале кабмина опубликован список конкретных поручений, данных министерствам и ведомствам и установлены сроки - по их проработке. Часть предложений, высказанных в ходе заседания правительственной комиссии 28 августа нынешнего года, рекомендовано ввести в стране уже в этом году, по другим - срок исполнения установлен до 31 марта 2020 года.

Поводом для таких кардинальных и широкоформатных поручений стала статистическая информация начальника ГУОБДД МВД России М.Ю. Черникова и руководителей ряда регионов. Цифры красноречиво говорят о том, что за период с 2012 по 2018 гг. количество ДТП в нашей стране с участием детей было сокращено на 4,5%, а в 2019 году наметился рост данного показателя на 1,2%, число раненых в ДТП детей увеличилось на 1,6%. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, решено было подключить к проблеме все возможные ресурсы.

Список правительственных поручений выглядит довольно масштабным. Так, например, Минюст России призвало совместно с МВД до 31 марта 2020 года проработать и внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Предлагается совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними детьми начать относить к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность. Соответственно, речь идет о повышении штрафов - для тех, кто, увлекшись скоростью, забыл о Правилах дорожного движения и подверг дополнительной опасности жизни детей.

Минпромторгу России и Росстандарту поручили в такие же сроки (до 31 марта 2020 года) проработать возможность внесения изменений в Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Рекомендовано обязательное оснащение детской одежды «второго и третьего уровня» (включая спортивную и туристическую одежду), а также ранцев, сумок, ученических рюкзаков и портфелей световозвращающими материалами.

А еще до 2 декабря нынешнего года Минпромторг должен представить в Правительство РФ предложения по субсидированию части затрат российских производителей детских удерживающих устройств «в целях обеспечения их доступности для приобретения» гражданами Российской Федерации.

Министерство культуры России совместно с МВД и Союзом Автостраховщиков уже в 4 квартале 2019 года года должно найти возможности для демонстрации социальной рекламы по безопасности дорожного движения в кинотеатрах и киносетях перед началом сеансов.

Министерству просвещения - поручено рассмотреть возможность введения дополнительного модуля «Автодело» в рамках учебного предмета «Технология», а при разработке методических рекомендаций по реализации госстандартов начального, основного и среднего общего образования предусмотреть регулярное проведение для детей «минуток безопасности» по тематике безопасности дорожного движения.

Свои поручения от правительства получили также Минкомсвязи и Минобрнауки. Цель всех готовящихся нововведений одна - снизить детский травматизм, связанный с дорожными происшествиями.