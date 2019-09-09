Казахстанский авторынок в августе вырос на 15%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам августа составили 6070 единиц, что на 15,3% выше показателя годичной давности. За восемь месяцев 2019 года жители республики приобрели 43289 машин – на 19,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», наибольшим спросом пользуются автомобили отечественного производства, на которые приходится 56,7% рынка.

Лидером на казахстанском авторынке в августе стала LADA, реализовавшая 1377 автомобилей – на 14% больше, чем годом ранее. На второе место вышла Hyundai, результат которой составил 1269 машин (+72%). Третью позицию заняла Toyota – автомобили этой марки выбрали 1254 покупателя, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Ravon с показателем 323 проданных машины против 1 единицы годом ранее. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault, чьи дилеры реализовали 241 автомобиль (+15%).

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