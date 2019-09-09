Казахстанский авторынок в августе вырос на 15%

сегодня, 17:06 646 0

automarket 2

Экспорт транспортных средств из России
Все оперативные данные

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам августа составили 6070 единиц, что на 15,3% выше показателя годичной давности. За восемь месяцев 2019 года жители республики приобрели 43289 машин – на 19,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», наибольшим спросом пользуются автомобили отечественного производства, на которые приходится 56,7% рынка.

Лидером на казахстанском авторынке в августе стала LADA, реализовавшая 1377 автомобилей – на 14% больше, чем годом ранее. На второе место вышла Hyundai, результат которой составил 1269 машин (+72%). Третью позицию заняла Toyota – автомобили этой марки выбрали 1254 покупателя, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Ravon с показателем 323 проданных машины против 1 единицы годом ранее. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault, чьи дилеры реализовали 241 автомобиль (+15%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: казахстан автомобильные рынки мировые рынки

Новости на тему

Российский авторынок в августе поднялся на второе место в Европе

9 сентября 2019

Все новости

Статьи на тему

Идет кризис: покупки автомобилей падают по всему миру («За рулем.РФ»)

9 августа 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Казахстанский авторынок в 1 полугодии 2019 года

26 июля 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью