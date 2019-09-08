Honda к 2025 году полностью перейдет на продажи электромобилей в Европе

Компания Honda в рамках своей стратегии «Electric Vision» намерена прийти к полной электрификации объема реализуемых автомобилей на европейском рынке к 2025 году. Первым шагом этого плана стал запуск гибридного CR-V Hybrid, за которым старт серийного производства электромобиля Honda e. Следующей новинкой компании станет новое поколение Jazz, которое появится в 2020 году и будет доступна европейским потребителям исключительно в версии гибрида, сообщает пресс-служба японской марки.

Напомним, на Международном автосалоне во Франкфурте компания Honda представила серийную версию Honda e – электромобиля нового поколения. Honda e оснащен высокопроизводительным электромотором мощностью 136 и 154 л.с., выдающим крутящий момент до 315 Нм. Одна из самых компактных батарей в своем сегменте емкостью 35,5 кВт*ч гарантирует запас хода до 220 км на одном заряде. Электромотор обеспечивает разгон с места до 100 км/ч примерно за 8 секунд.

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