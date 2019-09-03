«ГАЗон NEXT» в августе стал лидером российского рынка грузовиков

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в последний месяц лета объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,6 тыс. единиц. При этом здесь еще сменился лидер рынка.

Так, самой популярной моделью среди грузовиков на этот раз стал «ГАЗон NEXT», показатель которого в августе составил 569 единиц. На второе место опустился прежний лидер – КАМАЗ-43118, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 512 экземпляров.

Следующие две позиции в августовском рейтинге тоже принадлежат продукции Камского автозавода – моделям КАМАЗ-5490 (479 шт.) и КАМАЗ-65115 (465 шт.). А замыкает первую пятерку – MAN TGS, который оказывается лучшим среди иномарок, с результатом 266 единиц.

О том, какие еще грузовики пользовались наибольшей популярностью на российском рынке в августе 2019 года, можно узнать здесь.

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