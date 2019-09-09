Господдержка авторынка обеспечит от 10% производства машин до конца года

Принятые в июле стимулирующие меры по субсидированию автокредитов и автолизинга обеспечат от 10% производства автомобилей до конца 2019 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, что своевременная поддержка государства обеспечит "сохранение как минимум объемов производства прошлого года", возможен и небольшой рост этого показателя.

Напомним, программы господдержки авторынка впервые в 2019 году были запущены 1 марта. Тогда правительство выделило на них 10,4 млрд рублей, однако уже к маю средства закончились, пишет агентство "ТАСС". С 1 июля правительство РФ перезапустило программы господдержки спроса на российском авторынке, выделив на это дополнительно 10 млрд рублей.

Ранее Д.Мантуров сообщал, что Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 года, средства уже зарезервированы.

По мнению экспертов, опрошенных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», возобновление господдержки в нынешнем виде не поможет вернуть авторынок к росту, учитывая, что ей могут воспользоваться далеко не все покупатели, а распространяется она на ограниченный ряд моделей.

Как говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, программы господдержки – это краткосрочные программы стимулирования авторынка, а для глобального восстановления спроса нужны программы комплексной поддержки уровня благосостояния населения и крупные проекты федерального масштаба.

«В связи с ограниченными условиями, наибольший спрос среди участников госпрограмм получает бренд LADA, у которого практически весь модельный ряд попадает под действие льготного автокредитования. И вот здесь стоит отметить, что увеличение стоимости автомобилей, попадающих под условия государственных программ, позволило бы значительно повысить продажи. Однако в любом случае, дополнительное стимулирование продаж увеличивает спрос, а это, в свою очередь, позволяет рынку идти вверх», – считает руководитель направления кредитования и страхования ГК «Башавтоком» Анна Красильникова.

Подробнее об эффективности госпрограмм стимулирования спроса в текущих рыночных условиях – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».