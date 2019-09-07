Определены лучшие коммерческие автомобили года в России

В ходе XVI международной выставки COMTRANS-2019, которая проходила в первой декаде сентября в Москве, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

В жюри конкурса - журналисты авторитетных независимых СМИ, пишущих на темы коммерческого транспорта в России. Перед ними ставилась задача - выявить лучших из лучших на основании таких характеристик, как эффективность при использовании для коммерческих перевозок, техническое совершенство автомобиля, экономическая выгода при его приобретении и эксплуатации, обеспеченность сервисом. За право стать призером боролись как отечественные, так и иностранные производители грузовиков, автобусов и LCV.

В номинации «Грузовик» лучшим был назван новый тягач Ford Trucks F-MAX, ориентированный в первую очередь на дальнемагистральные перевозки. Он вышел на российский рынок в 2019 году спустя всего полгода после мировой премьеры на выставке в Ганновере. За победу в одной с ним номинации боролись «Урал NEXT» (6х4) и IVECO Stralis NP 460.

В номинации «Фургон/малотоннажник» жюри отдало первое место Mercedes-Benz Sprinter. Эта модель всего на один балл опередила своего главного конкурента «ГАЗель NEXT» 4.6. На звание «Лучший коммерческий автомобиль года» номинировался также FIAT Doblo. Среди прицепов-полуприцепов жюри выделило Schmitz Cargobull S.KO COOL SMART (длина - 16,8 м).

Победу в номинации «Перспектива года» присудили «Садко NEXT» (претендентами на победу были МАЗ-216 и Volgabus Delta.

Спецприз «За успехи в освоении российского рынка» с большим перевесом голосов получило ПАО «КАМАЗ». Отметим, что в одной номинации с отчественным производителем выступали также Группа PSA и ООО «Скания-Русь».

«Персоной года», согласно официальному пресс-релизу, был назван Александр Зоря, коммерческий директор Renault Trucks Россия.