Genesis назначил шеф-дизайнера европейского дизайн-центра

Шеф-дизайнером европейского дизайн-центра Genesis Advanced Design Studio назначен Филиппо Перини. Как отмечается, мастерство Перини в продуктовом дизайне, передовых дизайн-технологиях и в управлении командой дизайнеров, использующих в работе современные цифровые технологии, способствовало его назначению, сообщает пресс-служба Genesis.

Филиппо Перини получил степени бакалавра по специальности инженер-механик и магистра автомобильного дизайна в Миланском техническом университете Politecnico di Milano. Работал на такие ведущие автомобильные бренды, как Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. В последние годы Перини возглавлял направление дизайна и инноваций в дизайне в студии Italdesign.

«Богатый опыт Филиппо Перини, накопленный за время работы с европейскими премиальными брендами, станет важным инструментом для создания наших будущих моделей с использованием передовых технологий и современных стандартов продуктового дизайна», – заявил директор Hyundai Motor Group по дизайну Люк Донкервольке.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в марте 2016 года. С марта 2017-го у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, а в апреле прошлого года бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. До конца 2021 года модельный ряд Genesis будет насчитывать шесть моделей, включая кроссовер и спортивное купе.

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