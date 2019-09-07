Российский завод Mercedes-Benz перешел на двухсменный режим работы

Российский завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» с 1 сентября перешел к работе в две смены. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус», уточнив, что предприятие работает пять дней в неделю.

Как говорил ранее генеральный директор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе, с введением вечерней смены на заводе Mercedes-Benz дополнительно будет набрано 400 сотрудников. На момент запуска предприятия на нем работало более 600 человек.

Напомним, российский завод Mercedes-Benz был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово» в апреле 2019 года, а в конце мая на нем начался массовый выпуск седанов Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.