Самые возрастные владельцы Hyundai ездят на кроссоверах

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных опросов автовладельцев, которые проводились в 2013 – 2019 годах.

Согласно результатам исследования, средний возраст владельцев кроссоверов Hyundai Tucson, ix35 и Santa Fe составил 42 года. При этом владельцы самого популярного SUV в России – Hyundai Creta – чуть моложе. Им в среднем 40 лет.

У обладателей автомобиля Hyundai Getz средний возраст равен 38 годам – как и в целом по всей марке Hyundai. А вот у тех, кто владеет Hyundai i40, i30 и Sonata, этот показатель совпадает с общероссийским и составляет 37 лет.

Еще моложе оказались те, кто ездит на Hyundai Solaris и Elantra – им в среднем 36 лет. При этом самыми молодыми здесь являются владельцы Accent, средний возраст которых составил 35 лет.

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе 7,5 тыс. анкет по марке Hyundai. При этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

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