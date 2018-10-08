Предлагаемое увеличение ставок утильсбора в некоторых случаях превысит 120%

Предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, добавив, что планирующаяся индексация утильсбора обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля.

Напомним, ранее Минпромторг подготовил и направил в правительство РФ предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. По данным источников, индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин, пишет агентство "Прайм".

В свою очередь, представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил, что вопрос повышения утилизационного сбора на автомобили в России обсуждается в правительстве.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году – в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

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