LADA 2114 в августе вернула себе звание самого популярного автомобиля с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам августа 2019 года самым популярным автомобилем с пробегом в России стал хэтчбек LADA 2114, который разошелся тиражом в 12,6 тыс. единиц. Таким образом, спустя два месяца эта модель вернула себе звание лидера вторичного рынка.

В свою очередь, на второе место в данном рейтинге опустился бестселлер июня и июля - Ford Focus. В последний месяц лета перепродажи этой модели в нашей стране составили 12,4 тыс. экземпляров. Замкнул же тройку лидеров по традиции седан LADA 2107 с результатом 11,2 тыс. штук.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-5 самых популярных у россиян легковых автомобилей с пробегом попали и два «корейца» - Hyundai Solaris (10,4 тыс. шт.) и KIA Rio (9,8 тыс. шт.). О том, какие еще машины покупали жители РФ на вторичном рынке в прошлом месяце, можно узнать здесь.

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