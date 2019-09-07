Импорт легковых автомобилей в январе - июле вырос на 5%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам семи месяцев 2019 года увеличился на 5,4% до 171,2 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млрд 542,9 млн долларов. При этом в июле было импортировано 27,5 тыс. машин (+1% к июню) на 724,1 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июле вырос на 23,7% до 16,2 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 177,9 млн долларов. Из них 2,5 тыс. грузовиков (-12,1% к июню) на 147,6 млн долларов были поставлены в нашу страну в июле.

Экспорт легковых автомобилей из России за семь месяцев 2019 года увеличился на 28% и составил 64,5 тыс. единиц на общую сумму 917,4 млн долларов. При этом в июле на внешние рынки было отправлено 10 тыс. автомобилей (+1,4% июню) на 154,2 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-июле увеличился на 2,8% и составил 7,3 тыс. машин на 188,7 млн долларов. В июле за рубеж было поставлено порядка 1,1 тыс. грузовиков (+14,8% к июню) на 33,5 млн долларов.

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